SEB Baltimaade ettevõtete panganduse juht Anders Larsson näeb seda, mis toimub nii meie regioonis kui ka Rootsis. Talle tundub, et Eesti ettevõtjad käivad mitmes mõttes üht sammu Rootsi kolleegidega. Lisaks usub ta, et Eesti reaalpalk tõuseb endiselt kiiremini kui Rootsis. Me vähendame aina vahet.