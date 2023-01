Ökonomist: ebapiisav nõudlus nõrgendab ettevõtete äritegevust

Tööstusettevõtete jaoks on ebapiisav nõudlus muutunud üha suuremaks äritegevust piiravaks teguriks. Möödunud aasta neljandas kvartalis tõusis ettevõtete osakaal, kelle jaoks oli ebapiisav nõudlus äritegevust piiravaks peamiseks teguriks ligi 60 protsendini, mis on üle pikaajalise keskmise. Ettevõtete eksporditellimused on kiiresti vähenenud ning nende ootused ekspordivõimaluste kohta on järjest halvenenud.