Eestis järk-järgult haaret laiendanud Rootsi kinnisvaraettevõte Bonava on sattunud avalikkuse pahameele alla. Arendajal on nimelt raskusi agressorriigi Venemaa turult lahkumisega. Lubadusi riigist lahkumise osas on jagatud korduvalt, kuid Venemaa asjaajamise keerukus on saanud väidetavalt ettevõttele takistuseks.