Suurim gaasimüüja jäi veebruari gaasilaadungist ilma

Eelmise aasta lõpust on Eesti Gaas üritanud broneerida võimalust tarnida veebruaris Klaipeda terminali kaudu uus kogus LNG-d. Ettevõtte juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul ei õnnestunud neil siiski veebruariks Klaipedasse LNG-laeva vastuvõtuaega broneerida, kuna terminali tehniliste probleemide tõttu broneerimisvõimalused tühistati.

Eesti Gaasil on tulemas Klaipedasse LNG-laev veel 17.–18. jaanuaril. „Märtsiks on kaalumisel erinevad variandid,“ ütleb Kaasik. Eelkõige püütakse laeva saada jälle Klaipedasse, kui terminalis peaks taas antama uusi aegu laevade vastuvõtmise broneerimiseks. Kaasiku kinnitusel on vaatamata veebruari gaasitarne võimalusest ilmajäämisele Eesti Gaasil aasta esimese kvartali gaasivajadus kaetud.