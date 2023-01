Päev börsil: Swedbanki aktsia jätkab tõusu

Tallinna börsi põhinimekirjas tõusis täna enim Nordecon (+3,43%), firma oli plussis kolmandat päeva järjest. Võrreldes aastataguse ajaga on aktsia jätkuvalt 42,5% vee all.

Eelmise nädala lõpus teatas ehitusfirma, et kontserni tütarettevõte Nordecon Betoon ja Verston sõlmisid ühispakkujatena peatöövõtu lepingu energiafirma Enefit Greeniga, et teostada projekteerimis- ja ehitustöid Sopi-Tootsi tuulepargis. Rajatav tuulepark koosneb 38 tuulegeneraatorist, mille püstitamiseks ehitatakse välja teede- ja elektrivõrgustik ning generaatorite vundamendid. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 67,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning tööd valmivad 2024. aasta lõpuks.