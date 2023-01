Eurotsooni töötus langes rekordmadalale

Keskpank prognoosib, et tugevalt inflatsiooni suunda prognoosiv palgakasv on järgmistes kvartalites väga tugev.

Tugev tööturg toetab vaadet, et EKP on sunnitud inflatsiooniga võitluses intressitõsteid jätkama. Detsembris tõstis keskpank baasintressimäära 50 baaspunkti võrra, mis viis hoiuste baasintressimäära 2% juurde. Otsus on omakorda kergitanud laenudega seotud euribori, mis 6 kuu euribori puhul on kerkinud 2,8% juurde.