Vene oligarhi Roman Abramovitši miljardi dollari suurused usaldusfondid kanti üle enne Venemaa sanktsioone

Guardianile lekkinud failides on näha, et 10 salajast offshore-trusti, mis loodi Abramovitši kasuks, reorganiseeriti 2022. aasta veebruari alguses ehk enne sõja algust Ukrainas. Lekkinud dokumendid tõstatavad küsimusi, kas muudatused usaldusfondides tehti, et kaitsta oligarhi varandust varade külmutamise ohu eest.

Analüüsist on näha, et Abramovitši seitse last said vähemalt 4 miljardi dollari väärtuses varasid omavate usaldusfondide kasusaajateks, koguväärtus võib olla palju suurem. Abramovitši järeltulijad on märgitud tema luksuskinnisvara ning superjahti, helikoptereid ja eralennukeid sisaldava laevastiku lõplikeks kasusaajateks.