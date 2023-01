Aivar Sõerd: maksusüsteemis seisab aastaid röövli mõõk. Kaotajaid tuleb aina juurde

Maksureformist võidab üle 80% Eestimaa inimestest, rääkis peaminister Jüri Ratas 2018. aastal, kui jõustus maksumaksja aastatulu suurusest sõltuv maksuvaba tulu arvestamise süsteem. Tänaseks paistab olevat nii, et vaid Isamaa on veel seda süsteemi pooldamas.

Pole teada, kes selle 80% maksusüsteemist võitjate seas on, aga kui panna maksuvaba tulu valemisse õpetaja keskmine palk, mis tänavu kerkib 2048 euroni, siis saame vastuseks maksuvaba tulu 38 eurot. 2100 euro suuruse palga puhul on maksuvaba tulu null eurot.

Isamaa esimees räägib, et oleks tulnud nihutada maksuküüru ühtmoodi ja teistmoodi, aga reaalne olukord on selline, et maksuküüru tuluvahemik 1200 kuni 2100 eurot seisab kuuendat aastat paigal nagu röövli mõõk. Inimeste palkade ja sissetulekute kasvades liigub aga igal aastal üha rohkem inimesi oma tuludega sellesse kõrgema maksustamise tsooni. Nii ongi, et ka keskmise palgaga õpetajate puhul jääb maksuvabast tulust, mis on tänavu 654 eurot, järgi vaid 38 eurot.