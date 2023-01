6000 hinnapäringut. Eestlased ihkavad aina enam päikeseparkide järele

Paljud kodukliendid tootsid suvel oma päikeseelektrijaamadest piisavalt palju elektrit, et nende elektriarve on siiani miinuses ning nad kasutavad suvel teenitud tulu tasaarveldusena praeguse elektrikulu peale. „Kui vaadata keskmise eramaja katusele plaanitava päikesepargi maksumust, siis see on sageli väiksem kui hoone ees seisva auto hind. Kusjuures erinevalt autost toodab päikeseelektrijaam 25 aasta jooksul positiivset rahavoogu. Keskmine päikeseelektrijaam tasub end ära kümne aastaga. Äriettevõtetel, toidupoodidel ja tööstushoonetel sageli isegi lühema ajaga, sest toodetud päikeseelekter tarbitakse kohe kohapeal kasutamiseks ära,“ märkis Tootsi.