Rahapesu asemel rohepesu: jätkusuutliku ettevõtte tiitlit jahtiv Danske Bank investeerib musta kulda

Taani suurim pank ja varem ka Eestis tegutsenud Danske Bank kuulutab oma kodulehel suurelt, et jätkusuutlikkus on nende jaoks olulisel kohal ning nad lähtuvad sellest kõiges, mida nad teevad. Samal ajal on Danske Bank investeerinud 8,4 miljardit Taani krooni (u 1,1 miljardit eurot) naftaettevõtetesse, kes alles otsivad uusi kohti, kus naftat ja ka gaasi pumbata.