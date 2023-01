Lidl maksab töötajatele elukallinemise tõttu kopsaka summa toetust

Lidl Eesti personaliosakonna juhi Liina Kippasto sõnul on esmatähtis hoolida oma töötajate heaolust. „Näeme, et mure üldise hindade ja elamiskulude tõusu pärast sellel talvel on suur, mistõttu otsustasime oma töötajaid toetada.“ Kokku panustab ettevõte jaanuaris töötajatele erakorralise toetuse maksmiseks 450 000 eurot.