JELD-WEN on üks suurimaid ukse- ja aknatootjaid maailmas. Ettevõttel on tehaseid 20 riigis, sealhulgas Eestis Rakveres, kus toodetakse täispuituksi ja lenge.

JELD-WEN Eesti ASi tehase juhataja Erkki Ehand sõnas, et tehase sulgemine on tingitud Covid 19, Ukraina sõja mõjust ning kasvanud tööjõu- ja energiakuludest. „Meie tänane strateegiline vaade on, et toodangu jaoks on lihtsam osta saematerjali mujalt sisse,“ selgitas Ehand.