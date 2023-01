Energiaturu ülevaade: tavapärasest soojem ilm aitab elektrihinnad madalad hoida

Ilmaennustajad on lubanud tavapärasest soojema ilma püsimist Euroopas jaanuari lõpuni. See võimaldab teha riikidel tavapäratut ja keset talve gaasivarusid stabiilse tühjendamise asemel hoopis täita, luues nii parema stardiplatvormi järgmiseks talveks. 1. jaanuari seisuga oli varude täituvus viie aasta keskmisega võrreldes 14 protsendipuntki kõrgem. Viimati nähti sellist olukorda 2020. aastal, mil tarbimise vähenemine oli tingitud Covid-19 epideemiast. Kui Saksa pered pidasid jõulupühi, täitis riik gaasivarusid tempoga, mida tavaliselt nähakse suvekuudel. Detsembri viimase 10 päevaga lisati varudesse 8 teravatt-tunni jagu gaasi, mis vastab Suurbritannia varude kogumahu suurusele. Euroopa tasemel on gaasivarud hoolimata tarbimisest alates jõuludest suutnud püsida 83% juures.

Energiahindadest tulenev hinnasurve on nüüd vähemalt mõneks ajaks vähenenud. Kuna gaasivarud püsivad, on see oluliselt vähendanud riski, et järelejäänud külmade kuude jooksul Euroopas keegi hätta jääks. Ning mida rohkem jääb gaasi kevadeks alles, seda julgemini võib järgmisele talvele vastu minna. See riski vähenemine peegeldub ka gaasi turuhinnas. Möödunud nädala keskel langes gaasi turuhind tasemele, kus see oli viimati 2021. aasta oktoobris, olles kaks korda väiksem 2022. aasta keskmisest hinnast. Nädala keskmine gaasihind oli 71,3 €/MWh (-10,5 €/MWh võrreldes varasema nädalaga).

Enne kevadet ära hõiska, aga Euroopa gaasivarud on seni püsinud

Hoolimata mõõdukast optimismist ei tohiks siiski enne kevadet hõisata, sest nagu isegi võime kogeda, on ilmamuutused üpris äkilised ja paarinädalane külmalaine tooks kohe kaasa ka mure gaasivarude liigkiire tühjenemise pärast, mis võiks kiiresti gaasi hinna üles lükata. Päris muretu ei ole ka gaasitarnete olukord Euroopas. Ehkki import Venemaalt on võrreldes eelmise aasta sama ajaga langenud 80%, hoiatas pank ING, et ka järelejäänud tarned võivad lõppeda. Moskva mahtude asendamine saaks olema keeruline hoolimata sellest, et Euroopa suurtarbijad eesotsas Saksamaa ja Itaaliaga on kiiresti arendamas välja veeldatud maagaasi vastuvõtu võimekust. Kuigi energiakriisiga toimetuleku seisukohalt on tänavune soe talv Euroopas positiivne, on see järjekordne vaatluspunkt globaalse soojenemise aegreas. Pikemas vaates peavad riigid üle maailma varasemast veelgi enam mõtlema selle peale, kuidas lahendada energiamajandus nii, et maailm ei peaks soojenema.