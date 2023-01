Tallinna Kaubamaja ja Viru Keskus lühendavad pühapäevaseid lahtiolekuaegu

„Eesti kaupluste lahtiolekuajad on Euroopa Liidus ühed pikemad. Üldiselt on meil arusaam, et kaubanduskeskusesse peab pääsema igal päeval ja igal ajahetkel. Samas laiemalt maailmas ringi vaadates ei ole see kõige tavapärasem. On riike, kus pühapäev on tõesti püha päev ja kõik poed on kinni, k.a. toidupoed. Eestlastele oleks selline lähenemine liiga äärmuslik, harjumuste jõud on ikkagi suur. Nii et meie Kaubamaja pühapäevaks kinni ei pane, küll aga vähendame õhtuseid lahtiolekuaegu. Olgem ausad, tegelikult meeldib meile kõigile pühapäeva õhtuti rahulikult kodus olla“, põhjendab lahtiolekuaegade muutmist Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus.