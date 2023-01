Kinnisvaraturul on ootusärevus. Kuidas saavad hakkama inimesed, kes jõudsid eelmisel aastal oma kinnisvaratehingutes võlaõiguslepinguni. Ettemaks on tehtud, kuid vana kinnisvara tuleb maha müüa ning siis saada pangast laen ja hakata teenindama kõrgeks tõusnud intressimääraga laenu. Arendajad ütlevad, et nende kliendid ei ole seni võlaõiguslepingult asjaõiguslepingule üleminekust loobunud, kuid sellistest juhtumitest on siiski kuuldud.