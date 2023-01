Kaja Kallas: mitte riik ei kuulu Eesti Energiale, vaid ikkagi vastupidi, Eesti Energia kuulub riigile

„See, et ma ei ole olnud Eesti Energia tegevusega rahul, see ei ole ju kellelegi üllatus,“ ütles Kaja Kallas ERR-i eetris. „On olnud väga palju valitsuskabinetis ka arutelusid, kus Eesti Energia juhatus on valitsust pehmelt öeldes alahinnanud. Ma ei saa kõike avada, aga on neid hetki, kus meile esitati puudulikult infot selleks, et paista paremini välja. Neid hetki on olnud, aga oluline on see, et Eesti Energia kui äriühing toimib; oluline on see, et inimestel oleks elekter ja et Elektrilevi investeeringud läheksid võrkudesse, et inimestel Saaremaal, Hiiumaal, Võrumaal oleks elekter; et liinid töötaksid ja ei oleks kaost, nagu oli Saaremaa elektrikatkestusega. See on oluline, sellepärast on oluline Elektrilevi eraldamine.“