Eestlased otsivad paremat tasu: rekordiliselt kasvas huvi tööpakkumiste vastu

Eesti suurima tööturuküsitluse tulemused näitavad, et pea pooled töötajad (45%) hoiavad tööpakkumistel silma peal või on aktiivselt otsimas uut töökohta ning pisut vähem kui kolmandik (31%) ootab tööandjate pakkumisi. Vaid iga neljas töötaja (24%) ei ole üldse töökohavahetusest huvitatud.

„Jaanuarikuu on samuti alanud kõrge kandideerimisaktiivsusega ja toonud juba esimese nädalaga populaarseimale tööpakkumisele kandideerima rohkem kui pooltuhat töövõtjat,“ lisas Grete Adler.

Rohkem on pakkumisi ootavaid ja tööturul ringi vaatajaid tööstuse, transpordi, laonduse ja turunduse valdkonna töötajate seas, kus uutele võimalustele on avatud rohkem kui 80% töötajatest. Ise aktiivselt tööd otsivaid töötajaid on kõige enam koristus- ja majutusvaldkonnas tegutsevate inimeste hulgas.