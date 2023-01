Veriffi digitaalse identiteedi ärisuunda hakkab juhtima Viktoria Ruubel

„Digitaalne identiteet on isikusamasuse tuvastamise tulevik. See võimaldab inimestel ja ettevõtetel taaskasutada ühte, juba verifitseeritud identiteeti kõigil platvormidel, veebisaitidel ja rakendustes,“ ütles Veriffi tootearendusjuht ja kaasasutaja Janer Gorohhov. „Viktorial on suurepärane kogemus globaalsete meeskondade ja toodete ehitamisel ning juhtimisel. Mul on ülimalt hea meel, et ta otsustas Veriffi tiimiga liituda, et aidata meil digitaalse identiteedi ärisuund üles ehitada ja toode järgmisele tasemele viia.“

Ruubeli sõnul paelus teda Veriffi puhul ennekõike ettevõtte tugev missioonitunne. „Veriffi missioon ehitada turvalisem internet koos pühendunud ja võimeka tiimiga on minu hinnangul meie edu aluseks,“ rääkis Ruubel. „Ma ootan põnevusega Veriffi tiimiga koos digitaalse identiteedi tooteplatvormi loomist ja turule toomist. Olen kindel, et sellel on potentsiaali kujundada ja muuta kogu identimise turgu globaalselt. Mul on hea meel olla osa Veriffi järgmisest kasvufaasist ja aidata kaasa turvalisema interneti ehitamisele!“

Vahetult enne Veriffiga liitumist töötas Ruubel Suurbritannias tegutsevas finantstehnoloogia ettevõttes Tide Platform. Lisaks Tide’ile on ta töötanud veel juhtivates rollides nii Metas, International Personal Finance Plc’s (IPF) ja Skype’is. Tal on bakalaureusekraad majandusteaduses ja ärijuhtimise magister (MBA) Tartu Ülikoolist ning rahvusvahelise juhtimise magistrikraad Göteborgi Ülikoolist. Lisaks on ta täiendanud end Massachusettsi Tehnoloogiainstituuti (MIT) ärijuhtimise programmis ning tegutseb nõustajana naisettevõtjaid koondavas Sie Ventures’is.