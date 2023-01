Pank: laenuvõtjad ootavad, et euribor pööraks langusele

„Turg on uuel tasemel püsinud stabiilne terve sügise. Lühidalt kokkuvõttes tähendab see uus reaalsus vähem tehinguid ja pikemaid müügiperioode, aga samas endisel tasemel hindasid,“ kommenteeris Bigbank Eesti juht Jonna Pechter, kelle sõnul on kodulaenude kogumaht aasta varasemaga võrreldes küll ligi kümnendiku madalam, kuid samas enam kui viiendiku võrra suurem kui kaks aastat varem. „Koduostjad on turul täiesti olemas, aga nad on ettevaatlikud ja kardavad nii-öelda üle maksta. Samas sobiva kauba leidmisel minnakse ikkagi tehingusse, sest kodu ostetakse pika laenuga, kus võimalik väike hinnavõit ei anna lõppkokkuvõttes nii suurt efekti, et sobivast võimalusest loobuda,“ lisas Pechter.