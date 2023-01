GRAAFIKUD | Soovid võtta laenu? Vaata järele, milline peab olema sinu minimaalne netosissetulek

Intressimäärade ja elamiskulude tõus külvab inimestesse ebakindlust. Samas ei saa öelda, et kinnisvara turg oleks kokku kuivad, vaid on jätkuvalt tahetud. Ka hindade puhul pole tunda raugemist. Vastupidi. Uus Maa kinnisvarabüroo analüüsist selgus, et detsember tõi Tallinna kinnisvaraturul hinnarekordi. Täna maksab Kinnisvara24 andmete järgi kinnisvara pealinnas ligi 3384 eurot ruutmeetri kohta. Samas möödunud aastal samal ajal jäi ruutmeetri hind 2500 euro ligi.