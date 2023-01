Elisa 5G võrk katab tänaseks 70% rahvastikust üle Eesti

„Möödunud kevadel oli meie eesmärgiks katta 5G võrguga vähemalt pool Eesti rahvastikust. Efektiivse planeerimise ja sügisel võidetud 700 MHz sageduse kasutusele võtmise tulemusena oleme suutnud kõrgeid sihte ületada – Elisa 5G katab tänaseks ära 70% elanikkonnast. Rõõm on tõdeda, et Eesti modernseima 5G võrgu kasutusvõimalused meie klientidele on juba kättesaadavad üle Eesti, nii kodu- ja kontoriinterneti kui nutitelefoniga,“ ütles Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Elisa on 5G võrgu ulatust laiendanud alates möödunud aasta juunist iganädalaselt ning toonud ülikiire mobiilse interneti võimalused sadade tuhandete inimesteni.

„Suur hea meel on tõdeda, et tänu võrguarhitektide ja -inseneride järjepidevale tööle oleme jõudnud oodatust oluliselt suurema tähiseni. Kahe sageduse koosluses tõime seitsme kuuga 5G võrgu peaaegu kolmele neljandikule Eesti inimestest. Möödunud kevadel võidetud 3500 MHz sagedus toob klientideni ülikiire juhtmeta internetiühenduse ja äsja käiku võetud 700 MHz võimaldab oluliselt parandada mobiilse interneti kiiruseid piirkondades, kus need seni on jäänud alla kümne megabiti sekundis,“ sõnas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Kogu Elisa 5G võrk on rajatud Nokia seadmetele ja koos sellega uueneb ka 4G võrk. „Viimase TTJA uuringu tulemusel selgus, et Elisa võrgus on kõige suuremad keskmised allalaadimiskiirused üle kogu Eesti. Uuendades 4G võrku, parendame ka juba väga kvaliteetset teenust ning toome klientideni senisest veelgi parema 4G kasutuskogemuse,“ ütles Polli. Lisaks sellele alustas Elisa koostöös Ericssoniga ka eraldiseisva 5G tuumikvõrgu rajamist, mis loob eelduse madala hilistumisega võrgu avamiseks.