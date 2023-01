Morningstar: need 10 kaljukindlat aktsiat on praegu kõige enam alahinnatud

Portaal märgib, et ebakindlatel aegadel tasuks omada ettevõtete aktsiaid, mille äri on keskmisest kindlam, rahavood prognoositavad ning ettevõtte fundamentaalnäitajad tugevad. Kokku on Morningstari nimistus 127 kaljukindlat ettevõtet, kes on saavutanud oma sektoris tugeva positsiooni, suudavad pidevalt positiivselt üllatada ning mida peetakse pikaajaliselt kvaliteetseks investeeringuks. Selle juures rõhutavad nad samas, et ka head ettevõtted võivad olla halvad investeeringud, kui nende eest üle maksta.