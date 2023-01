Euroopa aktsiad on viimaste kuudega teinud võimsa tõusu

Saksamaa DAX ja Prantsusmaa CAC 40 aktsiaindeks on viimase kolme kuu jooksul mõlemad kerkinud vähemalt 18% või enam, mis on vähemalt kaks korda rohkem kui USA enimjälgitud S&P 500 indeksi tõus. Inglismaa FTSE 100 aktsiaindeks on sel perioodil kerkinud üle 13% ning jõudnud ligi 2% kaugusele kõigi aegade tipust, mis saavutati 2018. aasta mais.