Tuntud Eestis tegutsevad jaeketid ei võimaldanud Bangladeshi tarnijatele isegi miinimumpalka

Küsitluses, mis hõlmas 1000 Ühendkuningriigi jaemüüjatele riideid tootvat tehast, väitis 19% Lidli tarnijatest, et neile maksti pandeemia ajal tootmiskuludest vähem. Sama mure oli 11% Zara ja 9% H&Mi tarnijatel. Enamik kolme brändi tarnijatest tõdes, et koroonapandeemia ajal maksti neile hoolimata tootmiskulude hüppelisest tõusust varasemaga sama palju.

„See uuring on äratussignaal,“ ütles Transform Trade'i vanempoliitikanõunik Fiona Gooch. „Meil on vaja moevalvet, et peatada suurtest tarbijaturgudest kasu saavate rõivamüüjate vastuvõetamatuid otsuseid,“ ütles ta ning lisas, et ainult siis, kui tarnijad suudavad ette planeerida ja olla kindlad, et teenivad ootuspäraselt, saavad nad pakkuda oma töötajatele häid töötingimusi.