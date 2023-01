Euribori mõju autoostule: kuidas osta sõiduk ebakindlas majanduskeskkonnas?

Eesti turul on peamiselt autoliisingud, mis on seotud Euroopa Keskpanga baasintressimäärade tõusu ja euriboriga, mis tähendab, et iga järjekordne intressitõus mõjutab ka autoliisingu igakuist makset. „Sarnaselt kodulaenule on autoliisingul nii-öelda ujuv intress, mis koosneb panga poolt määratud intressist ning viimase kuue kuu euriborist. See-eest autolaenul on fikseeritud intress, mis püsib terve laenuperioodi muutumatuna,“ kirjeldas Kübarsepp.

Inbanki Eesti äriüksuse juht soovitas alla 10 000 eurot maksva sõiduki võimalusel alati välja osta või fikseeritud intressiga autolaen võtta. „Soodsama sõiduki väärtus on juba märkimisväärselt kukkunud, mistõttu tasub sõiduk koheselt välja osta. Kui aga selleks võimalust ei ole, siis pigem võtta fikseeritud intressiga autolaen. Fikseeritud intressi baasintress on küll enamasti liisingu intressist kõrgem, kuid annab kindluse tuleviku osas,“ lisas Kübarsepp. Selle aasta keskmine autolaenu summa on Inbankis 10 000 eurot.

Keerulistel aegadel tasub mõelda ka sõiduki pikaajalise rendi peale. Mobire Groupi tegevjuhi Andrus Valma sõnul on praeguses ebakindlas keskkonnas kasvanud huvi sõidukite täisteenusrendi kui ühe alternatiivse sõiduki kasutamise viisi vastu. „Täisteenusrendi suurimaks eeliseks on sissemakse puudumine ja selge ülevaade igakuistest kuludest, mis muuhulgas sisaldavad nii sõiduki rendimakset, korralisi tehnohooldusi, suve- ja talverehve ning kindlustusmakseid. Seega on tarbijal teada üks kindel kuumakse terveks rendiperioodiks ning ei pea muretsema, kas ja kuidas intressimäärade tõusud igakuist makset mõjutama hakkavad. Lisaks intressimäära tõusule on rent ka kaitse inflatsiooni vastu, kuna kõik teenuste hinnad, mis kuumakses sisalduvad, lepitakse kokku kuni 5 aastaks,“ selgitas Valma. Ta lisas, et autot ostes on kõige suuremaks murekohaks just see, et ostja ei teadvusta endale kõiki lisakulusid, mis sõiduki ostuga tavaliselt kaasnevad.