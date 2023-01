Kütusesektorile tundub otsus olevat Euroopast peale surutud bürokraatia, mis ajab tarbijad senisest veel rohkem segadusse. „Meile arusaadavalt on selle mõte näidata tarbijale, et alternatiivkütuste tarbimine on odavam, aga meie näeme seal mitut probleemi sellega, et tarbija saaks mingit adekvaatset infot,“ ütles õliühingu tegevjuht Mart Raamat.