Ekspress Grupp jätkas digitellimuste kasvatamist

„Ekspress Grupi digitellimuste arv jätkas 2022. aastal kõigis Balti riikides tempokat kasvu, mis suurendas meie digitaalsete tellimuste müügitulu. Kasv tõestab, et tasulise sisu mudel on jätkusuutlik ja omab järjest olulisemat rolli meie meediaettevõtete tulupoolel. Kuigi Baltimaade inimeste kulutused on inflatsiooni ja üldise hinnatõusu tõttu järjest teravamalt tähelepanu all, hoidsid eelmise aasta ärevad sündmused lugejate huvi sõltumatu ajakirjanduse vastu endiselt kõrgel,“ ütles Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu.