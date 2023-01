Kütuse hind hakkab jälle tõusma? Circle K: hinda mõjutab eelkõige Hiinas toimuv

Möödunud nädal oli toornafta hinnakõikumiste osas eelnevatest rahulikum. „Toornafta hind on viimasel nädalal liikunud vahemikus 78-82 USD/b, mis on võrreldes möödunud nädalatega oluliselt stabiilsem,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Sassi tõi välja, et suurimaks hinda tõstvaks teguriks on hetkel Hiinas toimuv ning tugev optimism Hiina majanduse kiire taastumise osas peale rangete COVID-19 piirangute lõppu.

Teiselt poolt jällegi survestab ebakindlus Hiina COVID-piirangute mõju osas kütuse hinda. „Kuigi Hiina esindajad kinnitavad, et sealne majandus taastub kiiresti, püsib siiski ka teadmatus, milline saab olema tegelik olukord – kas peale Hiina uusaastat saavad alguse uued massilised haigestumised ning kuidas riik haiguspuhangutele reageerib,“ sõnas Sassi. Maailmaturu nafta hinda langetavad samal ajal ka maailmamajanduse jahtumine ja kartus majanduslanguse ees ning globaalsete naftavarude kasv.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht rõhutas, et Circle K Eesti AS ostab kõik mootoribensiinid ja diislikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootoribensiine ega diislikütust.