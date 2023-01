Change’i suurinvestori Marat Kasparovi ja Kristjan Kangro vahel puhkes sõnasõda

Kasparovi hinnangul vajaks Change muutusi ja investorite suuremat kaasamist nõukogu tasandil. Kangro süüdistab Kasparovit aga valeinfo levitamises.

„Midagi kiita pole. Olen summa mõistes üks suurimaid Change’i investoreid ja esimestest päevadest peale neile tugevalt pöialt hoidnud. Viimaste sündmuste taustal olen pettunud,“ sõnas Kasparov, kes enda sõnul on saanud kõneisikuks teistelegi investoritele, kelle nimesid ta ei soovinud välja tuua. Kasparov leiab nimelt, et Change’is on praegu just investorite huvide kaitsmisega lood kehvad.

„Kuidas on võimalik, et firmal on 7000 investorit ja keegi neid nõukogus ei esinda? Praegu näeme, et ei ole mingeid mehhanisme, mis on muidugi kurb. Kaalume erinevaid alternatiive, et oma kaitset suurendada,“ vihjas ta, soovimata täpsemalt öelda, milliseid samme silmas peab.

Ka juhtkonna suhtlemine investoritega jätab Kasparovi hinnangul soovida — selleks formaadiks on sisuliselt vaid regulaarne konverentskõne.

Geeniusele antud kommentaaris sõnas Kangro, et firma on alati valmis konstruktiivset kriitikat kuulama. „Oleme tänulikud igasuguse tagasiside eest, mis aitaks meil Change’i paremaks teha. Samas on meie jaoks oluline, et levima ei hakkaks väited või arusaamad, mis ei vasta tõele,“ ütles ta. Loe pikemalt Geeniuse portaalist.