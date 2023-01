Eesti mees jõudis Euroopa ravimimüügi kõrgliigasse

Jankelevitsh ütleb naljatamisi, et ta on lõpetanud kaks EBS-i: Eesti oma ja ka Edinburgh Business Schooli. Pärast keskkooli lõppu soovis ta saada ajakirjanikuks, kuid just siis kukkus kokku Nõukogude Liit ja avanes kõikide võimaluste maa. Ettevõtlus tundus ühtäkki huvipakkuv. EBS-is, selles Eesti omas, õppides astus ühel ilusal päeval loenguruumi Mart Habakuk ja osutas kolmele tudengile. „Tulge kaasa!“ kutsus ta. Oli 1994. aasta ja Habakuk kutsus Jankelevitshi koos kahe kaaslasega PricewaterhouseCoopersisse.