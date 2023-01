FoodStudio avas eile Telliskivi Loomelinnakus uue stuudio

FoodStudio asutaja Helgor Markov rääkis, et võrreldes 13 aasta taguse ajaga, kui avati FoodStudio esimene toidustuudio, on kooskokkamise traditsioonid ja kodus söögi valmistamise trendid üsna palju muutunud. „Skandinaavias hakkas kodus kvaliteetse toidu valmistamine järsult üha suuremat populaarsust omandama umbes viis aastat tagasi. Koroonapandeemia ei jätnud inimestele valikuvõimalust ja tegi ka kõigist Eesti inimestest kodukokad.“

Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann lausus, et pöördelised ajad on äri alustamiseks väljakutsuvad, aga annavad julgetele ettevõtjatele hea stardivõimaluse. „FoodStudio meeskond on parim näide ettevõtjatest, keda saadab edu, kuna tööd tehakse kirega. Lisaks moodsale kooskokkamise stuudiole on nad välja arendanud tootmisliini Eesti edukamatele puljongitele, mida juba ka Euroopasse eksporditakse. Coop Panga missiooniks on finantseerida ja toetada selliseid ambitsioonikaid kodumaiseid ettevõtmisi ning ootame huviga FoodStudio järgmisi ettevõtmisi.“