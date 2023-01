Saksamaad vaevab tõsine tööjõupuudus: enam kui pooltes ettevõtetes napib oskustöölisi

DIHK 22 000 ettevõtte seas läbi viidud küsitlusest selgus, et värbamisraskustes olevate ettevõtete osakaal oli kõigi aegade kõrgeim, nimelt 53 protsendil küsitluses osalenud ettevõtetest valitseb tööjõupuudus.

„Võime eeldada, et umbes 2 miljonit vaba töökohta jääb täitmata,“ ütles DIHK-i tegevjuhi asetäitja Achim Dercks. Ta lisas, et kõrged energiahinnad ja üleminek kliimaneutraalsuse suunas võib ettevõtete tootmise Saksamaalt välja viia.

„Kvalifitseeritud tööjõupuudus ei ole mitte ainult koorem ettevõtetele, vaid seab ohtu ka oluliste tulevikuülesannete edu. Näiteks energiaülemineku, digitaliseerimise ja infrastruktuuri väljaehitamise võimekuse,“ ütles ta.

Dercks ütles, et vastavate oskustega töötajaid jäi üha vähemaks, sealhulgas tootmissektoris, mis on Saksamaa eksportiva tööstuse tugitala. Uuringust selgus, et 67% elektriseadmete tootjatest ja masinaehituse ettevõtetest ei suutnud vabu töökohti täita. Autotööstuses teatas tööjõupuudusest 65% ettevõtetest.