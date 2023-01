Analüütikud ootavad USA keskpangalt veel ühte intressitõusu. Soome panga juht nõuab EKP-lt karmimat kätt

USA intressimäära futuuride sisse on aga hinnatud lisaks kaks 25 baaspunkti suurust intressimäära tõstmist veebruaris ja märtsis. Juunis toimuval kohtumisel on Föderaalreservi intressimäära eeldatav tipptase veidi alla 5%. Atlanta Föderaalreservi president Raphael Bostic ja San Francisco üksuse president Mary Daly ütlesid sel nädalal, et intressimäär peab tõusma vahemikku 5,00%-5,25%, et ohjeldada inflatsiooni, mis USA keskpanga mõõdupuu järgi on peaaegu kolm korda suurem kui 2% eesmärk, kirjutas Reuters.

Uuringuaruandes ütles HSBC ka, et eeldab, et Euroopa Keskpank tõstab veebruaris ja märtsis intressimäära 50 baaspunkti võrra, viies hoiuste intressimäära 3%ni, kus see eeldatavasti jääb lähitulevikus püsima.

Euroopa keskpank (EKP) on alates juulist tõstnud intressimäärasid 2,5% ja lubas lähikuudel jätkata tõstmist rahulikus tempos. Reutersi teatel on mõned EKP ametnikud hakanud siiski väitma, et intressimäärad võivad läheneda oma tipptasemele, arvestades varjus hiilivat majanduslanguse ohtu.

Soome keskpanga juht Olli Rehn ütles eile, et EKP peab oma eelseisvatel kohtumistel märkimisväärselt tõstma intressimäärasid, et piirata majanduskasvu ja summutada inflatsiooni.