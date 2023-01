Ministeerium: tipptundide energiasäästu saab panustada iga tarbija

„Eesti inimesed käitusid möödunud aastal elektrit säästvalt, võrreldes 2021. aastaga hoidsime ühiselt kokku umbes kuus protsenti elektrit, detsembrikuus omakorda enam kui kaheksa protsenti. See on tubli saavutus, kuid säästlik tarbimine on jätkuvalt kogu selle talve märksõnaks. Eelkõige peame ühiselt pingutama ja kokku hoidma just elektritarbimise tipptundidel ning siin võiksid võimalusel panustada nii kodutarbijad kui ka ettevõtted,“ sõnas MKMi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar.