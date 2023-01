Madis Müller põrmustab poliitikute õigustused pensionisambast laenamisele

„​​Näiteks mõttekäik, et see oli olemuslikult oma rahvalt raha laenamine ja seetõttu 22 miljonit eurot vajalikust rohkem intressideks maksmine ei ole ühiskonnale tervikuna probleem, sest „raha jäi perekonda“ või justkui liikus lihtsalt ühest taskust teise,“ kirjutas Müller Twitteris.

Sellega vastas ta Tõnis Paltsi kommentaarile, kes kirjutas Postimehes järgmist: „Kas me ikka kaotasime 20 miljonit eurot? Selle mõistmiseks ei tule lugeda ainult pähkleid pesas, vaid vaadata kogu metsaelu. Riik sai tänu sissemaksete peatamisele jätkata näiteks teede ehitusega ja valitsus oli aus ka oma inimeste vastu. Seda ei oska aga üldistusoskuseta „rahanduse spetsialistid“ näha,“ märkis Palts. Loe pikemalt siit.

See mõttekäik on Mülleri sõnul eksitav, kuna alternatiivina oleksid teises pensionisambas osalejad teeninud 22 miljonit finantsturgudelt ja peamiselt väljaspoolt Eestit.

„Olemuslikult oli siiski tegemist valitsuse spekulatiivse panusega, et teise pensionisamba tulevane tootlus jääb laenuintressist madalamaks. Läks teisiti ja vale panuse hinnaks Eesti ühiskonnale osutus 22 mln eurot,“ ütles Müller.

Samuti ei päde Mülleri sõnul varemgi kõlanud argument, et kuna inflatsioon on olnud veel kõrgem kui 9%, siis raha ostujõu vähenemist arvestades ei olnud isegi 9%ga teisest sambast laenamine riigile kahjulik. Seda on varasemalt öelnud näiteks toonane rahandusminister Martin Helme.