Põhja-Rootsis avastati Euroopa suurim haruldaste muldmetallide leiukoht, mis on võtmetähtsusega rohepöörde jaoks

„See on suurim teadaolev haruldaste muldmetallide leiukoht meie maailmajaos ja sellest võib saada märkimisväärne ehituskivi kriitilise toorme saamiseks, mis on väga otsustav rohepöörde võimaldamiseks. Me oleme silmitsi tarneprobleemiga. Ilma kaevandusteta ei ole meil elektriautosid,“ ütles LKAB tegevdirektor ja kontsernijuht Jan Moström, vahendab SVT Nyheter.

Uurimise all olevas piirkonnas nimega Per Geijer on nii rauamaaki, fosforit kui ka haruldasi muldmetalle. Moström seletas, et avastus ei ole veel piiritletud ja läbi uuritud on ainult väike osa. Haruldased muldmetallid on muu hulgas vajalikud elektriautode ja tuulegeneraatorite tootmiseks. Praegu tulevad need metallid Hiinast.