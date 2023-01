Ettevõtja: oleme ohtliku väetise Muuga sadamast ära viinud

Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu jäi Muuga sadamasse seisma 80 000 tonni väetist, millest 12 000 tonni on plahvatusohtlik ammooniumnitraat.

Venelaine sõnul on väetis Balti turul juba ka maha müüdud. „See on põllumeestele väga vajalik toode,“ ütles Venelaine.

Muugal DBT terminalis eelmisest aastast seisnud väetis kuulus Vene keemiaettevõttele Acron. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet jälgis pidevalt, et suur kogus väetist ei muutuks plahvatusohtlikuks.

Novembris sõnas Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) kommunikatsiooninõunik Aap Andreas Rebas Ärilehele, et kauba müük sõltub kauba omaniku otsusest, kellega otsustatakse teha tehing. „Piiranguid selles osas ei ole, kas Eesti või välismaa. Peamine nõue on, et täidetud oleksid sanktsioonireeglid ehk sanktsioneeritud isikule müüa ei tohi,“ selgitas Rebas.