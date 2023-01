VIDEO | Eelmise valitsuse otsus lahutada Elektrilevi Eesti Energiast võib minna ümberhindamisele

„Boston Consulting Groupi maatriksi järgi võib öelda, et Elektrilevi on Eesti Energiale olnud lüpsilehm ja see on tähendanud seda, et nende tekitatud garanteeritud rahavooge ja laenuvõimekust on kasutatud investeerimiseks küsimärkidesse, nagu Jordaania või Utah,“ rääkis ta, ning jätkas: „Ma olen üsna veendunud selles, et Elektrilevi iseseisva ettevõttena oleks teinud need investeeringud pigem näiteks Saaremaa võrkude tugevdamisse või üldse ilmastikukindlamaks muutmisesse. Mitte paigutanud seda raha kuskile mujale.“