Ericsson teatas investoritele, et on valmis maksma trahvi ISIS-e rahastamise eest

Samal aastal selgus, et üks Ericssoni juhtiv jurist soovitas ettevõtte tegevuse Iraagis lõpetada pärast seda, kui ISIS võttis 2014. aasta juunis üle Iraagi suuruselt teise linna Mosuli. Kuid kõrgema astme juhid väitsid, et see tegevus on enneaegne ja hävitaks sealse Ericssoni äritegevuse, seades oma tegevuse teadlikult ohtu sealsete töötajate elud. Ametlikult pole avaldatud mitu sealset töötajat võeti ISIS-e poolt pantvangi selle perioodi jooksul.

Varasemalt on Ärileht kirjutanud, et konfidentsiaalsetest dokumentidest on selgunud, kuidas telekommunikatsioonihiiglane Ericsson on väidetavalt aidanud maksta altkäemaksu terrorirühmitusele Islamiriik, et jätkata oma sealset tegevust pärast seda, kui võitlejad haarasid suure osa Iraagist oma kontrolli alla.