Elektrivõrgu tarvikute tootja kahekordistab külmkahanevate maakaablitarvikute tootmisvõimekuse

Ensto keskendub Eestis järjest tugevamalt jaotusvõrkude sektori maakaablivaldkonna toodetele, varasemalt on ettevõte investeerinud valdkonna arendamiseks 2 miljonit eurot ning loonud Keilasse maailmatasemel infrastruktuuriga tootmise. Eelmise aasta 3 miljoni euro suurune investeering on suunatud tootmismahtude jätkuvaks suurendamiseks ning ainulaadse silikoonivalu tehnoloogia arendamisesse, et pakkuda globaalsetele klientidele maailmatasemel külmkahanevate maakaablitarvikute lahendusi.

Ensto Eesti tegevjuhi Kaarel Suuki sõnul on ettevõtte seoses uute investeeringutega võtnud ekspordi suuna väljapoole Euroopa ja Põhjamaa turge. „Unikaalse toodangu arendamiseks tehtud investeering on niivõrd mahukas, mille puhul pole võimalik piirudada lähiturgudega. Oleme oma ekspordi laiendamise teekaardile võtnud sihtriigid nagu Malaisia, Indoneesia, Austraalia ja USA. Tooteportfelliga globaalseks minek tähendab Ensto jaoks ka suuremat fookust ekspordimüügitiimi arendamisel, kellega koos uusi võimalusi ja turge otsida,“ rääkis Suuk.

Ettevõtte üks suurimaid väljakutseid ja võimalusi on tehnoloogiliste kompetentside kasvatamine. „Keskendume Eestis sellele, milles me tugevad oleme ja uued investeeringud võimaldavad meil olla jätkusuutlik. Ettevõtte kasv tuleb aga ainult tänu töötajatele, seetõttu on meie jaoks ka esmatähtis, et uuendused pakuvad meie inimestele uusi põnevaid väljakutseid, milleks on unikaalsete lahenduste väljatöötamine, nende arendamine ja kohandamine meie vajadustele. Meie prioriteet on töötajate väljaõpe ja kõrgema kvalifikatsiooniga töökohtade loomine,“ selgitas Suuk ettevõtte plaane.