Eksperdid näevad muutust: üürileandjad vähendavad üüri

Aun selgitab, et kui tugineda nende kasutajate andmetele, kes on Rendini platvormil üürilepingu lisa juba koostanud, siis võib öelda, et keskmiselt vähendatakse üürisummat 50 euro võrra. „Nendest ligi 20% on teinud ajutiselt kehtiva lepingulisa, millega osa üürileandjaid püüab üürnikule kompenseerida kulukat kütteperioodi. Valdav osa, 80% üürileandjatest on otsustanud tähtajatu kokkuleppe kasuks ehk madalam üür kehtib määramata ajaks.“