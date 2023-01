Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Laube selgitas, et kuni 2023. aasta 30. septembrini ei või elektrimüüja nõuda kodutarbijalt universaalteenusele üleminekul elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevat leppetrahvi juhul, kui leppetrahvi ettenägev leping on sõlmitud enne eelmise aasta 23. septembrit. Äritarbijate puhul see aga ei kehti.