Põnevus, ärevus, keskendumine ... ja vinge kogemus!

Üksi on ka põnev, aga koos veelgi lõbusam!

Kui töökollektiiviga on juba suusatatud, uisutatud, offroad’i sõidetud ja ehk ka paintball’i mängitud, jõutakse varem või hiljem kindlasti ka lasketiiru. Mõnikord võib järjekord olla jällegi just vastupidine. Toredate inimestega võimenduvad toredad emotsioonid ja lasketiirus tähendab see nii omavahel täpsuslaskmises võistlemist kui ka lihtsalt erinevatest relvadest laskmisel üksteisele kaasa elamist.

On arusaadav, et esimest korda relva kätte võttes on pinge ja ärevus suurem, aga siis ongi julgustavate kolleegide toetus väga omal kohal. Laskmine võib esimesel korral tunduda hirmus, teisel või kolmandal korral aga enam mitte. Selge on see, et päris relvast laskmine on midagi erakordsemat ja seda kogevad isegi kaitseväelased. Metsas paukpadrunitega harjutamine ja päris padrunitega märki laskmine on ikka hoopis teine asi – lööb adrenaliini üles ning nõuab hulga rohkem keskendumist.