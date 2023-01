Plahvatusohtlik väetis sadamates. Muuga on väetisest vaba, Sillamäel ootab ammoniaak veel laeva

Muuga ja Sillamäe sadamas ammooniumnitraati ja ammooniumi hoiustanud DBT ja EuroChem Sillamäe Terminali tegelikud kasusaajad olid Venemaa oligarhid, mistõttu sattusid ettevõtted eelmise aasta märtsis-aprillis sanktsioonide alla. Ettevõtted tegelesid transiidiga ja tavaolukorras olid ohtlikud ained nende terminalides hoiul vaid paar nädalat, kuni need edasi saadeti. Sanktsioonide kehtestamise tõttu jäid ammooniumnitraat ja ammoonium terminalidesse paigale teadmata ajaks. Pikka aega seisev väetis paakub ja valede hoiutingimuste korral on tegemist väga suure plahvatusjõuga kemikaalidega. Väetiste sadamast äraviimise plaani tutvustanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan tunnistab, et Muuga sadamas oli mitu korda rohkem ammooniumnitraati kui Beirutis, kus samasuguse aine plahvatus sadamas purustas pool linna. „Läheme jõuga sisse ja viime minema,“ meenutab Järvan, mis oli ta esimene mõte, kui ta sai ametisse ja kuulis sadamas hoitavatest plahvatusohtlikest kemikaalidest. Ta lisab, et õnneks võttis ta kuulda ministeeriumi ametnike soovitusi teha ettevõtetega koostööd, et sanktsioonide all olev kaup maha müüa.