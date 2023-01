Hiina astub samme Alibaba ja Tencenti tugevamaks kontrollimiseks

Kommunistlikule parteile annab see võimaluse olla ettevõtete tegevusega sügavalt seotud ning näha sisu, mida viiakse miljonite hiinlasteni.

Hiinas nimetatakse neid osalusi spetsiaalseteks juhtimisaktsiateks ning alates 2015. aastast on neist saanud tavaline vahend, mida riik kasutab eraõiguslike uudiste- ja sisuettevõtete üle mõju saamiseks, vahendab FT.

See oli ka põhjuseks, miks eelmisel nädalal võeti sisse positsioon kohalikus Alibaba üksuses, väitsid Financial Timesile kaks allikat. Hiina küberruumi administratsiooni (CAC) loodud riikliku investeerimisfondi alla kuuluv üksus omandas 4. jaanuaril 1 protsendi suuruse osaluse Alibaba tütarettevõttes Guangzhou Lujiao Information Technology, selgub Hiina äriregistritest.

Pole selge, millised õigused Hiina valitsus endale tehingutega saab. 2016. aastal soovitas riigi meediaregulaator, et spetsiaalseid osalusi võtvad ettevõtted nõuaks 1 protsendist osalust, kohta juhatuses ning õigust sisu üle vaadata.

Tencenti kuldsete aktsiate võtmise valitsuse plaani üksikasjad on veel arutlusel, kuid see hõlmab osalust ühes kontserni peamises Hiinas tegutsevas tütarettevõttes, ütlesid kolm Tencenti arenguga kursis olevat inimest. Neist ühe sõnul ei ole Hiina riik kuhugi kadumas ning tegu on tulevikutrendiga.