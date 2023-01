Kas LinkedIni kasutajate andmeid tohib äritegevuseks kasutada?

Ameerika Ühendriikides jõudis vaheotsuseni LinkedIni ja andmeanalüüsiga tegeleva ettevõte hiQ Labs vaidlus selle üle, kas ärieesmärgil tohib koguda sotsiaalmeediaplatvormi kasutajate avalike profiilide andmeid või mitte. Kohtuvaidluse käigus selgus, et hiQ Labs on pidevalt püüdnud mööda minna LinkedIni tehnilistest kaitsemeetmetest, kasutades andmete kogumiseks loodud tarkvara ning varjates selle tegevust matkides inimkäitumist.

Kuigi LinkedIni kasutustingimused keelavad profiiliandmete kogumist, kopeerimist ja kogutud andmete kasutamist ning kohtunik on asunud seisukohale, et analüütikaettevõte on kasutustingimusi rikkunud, jätkub vaidlus selle üle, kas tegemist on seadusvastase tegevusega või mitte.

„Kohus tõi oma otsuses välja, et kasutajatel, kes avalikult oma profiiliandmeid jagavad, ei ole tõenäoliselt ootust nende andmete privaatsusele. Tänaseni ei ole aga selge lõplik tõde, kas teatud ärimudelid, kus tarkvara abil kogutakse ja kasutatakse sotsiaalmeedia kasutajate avalikult kättesaadavaid isikuandmeid on ebaseaduslik või mitte. Tuleb oodata vaidluse arengut ning tõenäoliselt tekib lähiajal ka uusi kaasuseid,“ ütles Ojaver.

Seni soovitas aga Ojaver oma privaatsuse eest sotsiaalmeedias hoolt kanda kasutajal.

„Kõige kindlam on mitte jagada avalikult oma profiili ja selle sisu. LinkedIn ei ole platvormile lisatud kasutajate isikuandmete omanik, nende omanikuks on kasutaja,“ tuletas Hedmani isikuandmete kaitse ekspert meelde.

LinkedIni kasutajad saavad oma profiili ja selle muutmist avalikult mitte jagada. Näiteks kui inimene ei soovi, et tema tööandja saaks teada, et ta on otsimas uut töökohta, saab kasutaja muuta konto privaatseks ning eemaldada tööandja kontaktide hulgast.