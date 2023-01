Luminor: inflatsioon leeveneb, kuid intressitõusud jätkuvad

Kose sõnul on see positiivne, et maailmamajandust oluliselt mõjutavad inflatsiooninäitajad arenenud riikides on langustrendis. Siiski vaatamata kauaoodatud hinnakasvu alanemisele võib turgude käitumine lähiajal olla siiski jätkuvalt rahutu. „Võttes arvesse, et mõned makromajanduslikud näitajad ei viita endiselt märkimisväärsele majanduse nõrkusele, on tõenäoline, et osad investorid peavad positiivseid makrouudiseid turu suhtes negatiivseks, sest need võivad tingida keskpankade täiendavaid rahapoliitika karmistamise meetmeid alanud aastal,“ selgitas Kose.