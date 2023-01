Eelmise aasta veebruari lõpust alguse saanud karuturg on muutnud aktsiate varaklassi atraktiivsemaks, eriti Euroopas. Samas on üsna selgeks saanud, et kõrge inflatsiooni ja selle ohjamiseks arvestatavalt tõusnud intressitaseme tulemusena on nii USAsse kui Euroopasse saabumas majanduslangus.