Eksprert selgitab, millisel juhul on kaks kaubamärki omavahel liiga sarnased

Kaubamärgiõigus eelistab konflikti korral ettevõtjat, kellele kuulub varasem kaubamärk – kas Eesti riigisisene, Euroopa Liidu või Eestis kehtiv rahvusvaheline märk. Seega, kui ettevõtja soovib olla kindel, et teised ettevõtjad tema kaubamärki ei kasutaks ja sellega kliendibaasi üle ei võtaks ega tarbijaid muul viisil eksitaks, tuleb kaubamärki kaitsta ehk see registreerida, kirjutab patendiameti ajaveeb. Ainult siis saab võõrastel kaubamärgi kasutamist keelata ja vajadusel selleks ka riigi abi kasutada.

Olulised sammud

Saada esimese registreerimistaotlusega varasema kaubamärgi omanikuks on tähtis, aga tõsi on ka see, et tark ei torma. Enne taotluse esitamist tuleb ettevõtjal endal omakorda veenduda, et plaanitud kaubamärgi kaitset ei takistaks varasemad identsed või sarnased kaubamärgid – patendiamet kaubamärgitaotlust läbi vaadates varasemate õiguste olemasolu ei kontrolli. Varasemate potentsiaalselt konfliktsete kaubamärkide otsimisel saab abi erinevatest andmekogudest. Kui kaubamärgikaitset takistavad asjaolud ilmnevad, tuleks kaubamärki enne taotluse esitamist muuta nii, et riskid oleks minimaalsed.

Konfliktimaandamise pingutustele vaatamata võib juhtuda, et kuskilt ilmub välja mõni varasema kaubamärgi omanik, kes väidab, et kaubamärgid on sarnased. Sel juhul võib varasema kaubamärgi omanik esitada vaidlustus- või tühistamisavalduse patendiameti juures tegutsevale tööstusomandi apellatsioonikomisjonile. Komisjon vaatab avaldused läbi võistlevas menetluses, kus nii avalduse esitajal kui kaubamärgitaotlejal tuleb oma seisukohti põhjendada ja tõendada. Kui komisjoni lahendus emba-kumba poolt ei rahulda, võib vaidlust jätkata kohtus. Kaubamärgiõiguse rikkumise etteheidetega tuleb pöörduda otse kohtusse.

Mustvalged kriteeriumid puuduvad