Sutter: Elektrilevi eraldamine tähendaks, et riik peaks meile raha andma

Kaja Kallas on Elektrilevi Eesti Energiast lahutamisest rääkinud juba vähemalt 10 aastat. Näiteks 13. veebruaril 2013 aastal ütles ta riigikogu majanduskomisjoni juhina, et Elektrilevi lahutamine Eesti Energiast tagaks kõigile elektritootjaile võrdsed tingimused ja annaks turule selgust juurde.

Nüüd on idee jälle uuesti laual ja kui Ärileht küsis jaanuari alguses rahandusminister Annely Akkermannilt, mida peaks Eesti Energia uus juht Andrus Durejko tegema eelmisest juhist Hando Sutterist teistmoodi, vastas Akkermann, et uut juhti ootab ees Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast.

Praeguse Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutteri sõnul tähendaks Elektrilevi eraldumine kogu laenuportfelli restruktureerimist ning et kõige keerulisem oleks laenu saada põlekvisit elektrit tootvale Enefit Powerile. „Kui me maksaks kõik oma laenud tagasi ja hakkaks uuesti refinantseerima, siis kulude kasv oleks väga suur. See on väga-väga suur täiendav kulu.“